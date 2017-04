No Dia Internacional do Rosa, as Josefinas apresentam a linha ‘Pink Power’.

A marca portuguesa Josefinas escolheu o dia de hoje, 12 de abril, em que se celebra o Dia Internacionl do Rosa, para lançar a coleção Pink Power. Trata-se de uma coleção de cinco bailarinas 100% rosa e com um novo design.





Com este novo lançamento, a marca pretende lançar um novo movimento – o #ProudToBeAWoman. Foi a pensar no lado feminino que se inspiraram para a criação desta linha, em que cada tom de rosa se destina a um tipo de mulher. São cinco tons de rosa (mais claro, mais escuro, mais intenso ou mais suave): Eleanor, Indira, Serena, Sheryl e Michelle. Uma homenagem a cinco mulheres defensoras da igualdade de géneros e da força no feminino: Eleanor Roosevelt, Indira Ghandi, Serena Williams, Sheryl Sandberg e Michelle Obama.





Maria Cunha, co-fundadora e Chief Officer of Dreams da Josefinas revelou que ‘No passado, cor-de-rosa poderá ter sido vista como sinónimo de vulnerabilidade. Mas eu vejo a cor rosa como símbolo da ascensão financeira, cultural e política da mulher. Chaédria LaBouvier, escritora de matérias de cultura e política, disse que calçar Josefinas cor-de-rosa é como usar um par de luvas envolventes mascaradas de punho de ferro. As bailarinas afirmam, sem margem para dúvida, o que é ser orgulhosamente mulher. Assumir publicamente a feminilidade pode ser algo perigoso dado que, frequentemente, as pessoas julgam as mulheres que abraçam o facto de serem simplesmente mulheres. Eu acredito no rosa - rosa é poder! Não precisas de pedir desculpa por seres uma mulher – sê tu mesma, sê forte’.