Por Máxima, 08.09.2017

Pierre Bergé e Yves Saint Laurent já se tinham cruzado no funeral de Christian Dior, no final de 1957, mas só se conheceram oficialmente um ano mais tarde, no desfile da famosa coleção Trapèze ? aquela que transformou o jovem designer num símbolo, primeiro para os franceses, depois para o mundo.

A história de amor entre Yves Saint Laurent e Pierre Bergé (a paixão de um pelo outro, mas também pela moda) foi uma das mais inspiradoras da indústria. Os dois fundaram a Saint Laurent em 1961, da qual nunca se separaram (mesmo que a sua relação amorosa tenha tido vários altos e baixos) até Saint Laurent morrer, em 2008, aos 71 anos.

Pioneiro da indústria da moda, tornou-se conhecido pelo seu trabalho em várias áreas criativas, da passerelle às artes. Liderou a Saint Laurent ao longo de quatro décadas, até à venda da marca ao grupo Kering. Foi também um entusiasmado colecionador de arte, cruzando épocas e estilos com uma perícia muito sua, e um dos primeiros apoiantes de Emmanuel Macron.

Bergé morreu aos 86 anos, vítima de doença prolongada. O anúncio chegou esta manhã através da sua fundação.