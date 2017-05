pub

O net-a-porter também já disponibiliza as criações de joalharia e relojoaria da coleção Possession, uma assinatura da Piaget que dá as boas-vindas a uma variedade de pedras ornamentais de cores arrojadas nesta plataforma. A coleção inclui anéis, colares e pulseiras em ouro branco e rosa de 18 quilates, com algumas criações novas com vibrantes pedras coloridas e diamantes brilhantes.

"Estamos muito felizes em lançar a Piaget no net-a-porter. Esta marca icónica está perfeitamente em sintonia com o net-a-porter feminino. Cada peça exibe a mais requintada arte manual e qualidade que sabemos que os nossos clientes globais vão adorar. As pedras coloridas da coleção Possession são requintadas e verdadeiramente únicas", revela Sophie Quy, buyer de joalharia no net-a-porter, em comunicado à imprensa.

Olivia Palermo, uma it-girl bem conhecida no mundo da moda, é o rosto da campanha Piaget pelo segundo ano consecutivo, colocando o seu toque distintivo nesta colaboração. "A cor é algo de que gosto muito na vida. Eu adoro como foi incorporada na nova coleção", diz Olivia Palermo. "Acho que dentro da coleção vemos as diferentes maneiras como as mulheres podem usar as peças Possession e como isso lhes dá confiança", revela.