Segundo várias fontes, a LVMH (multinacional francesa a que a Céline pertence) tem entrevistado possíveis diretores criativos para a marca ao longo dos últimos meses. O designer escolhido iria assim substituir Phoebe Philo, que dirige a equipa criativa da maison francesa desde 2008.





As especulações sobre quem poderá substituir Philo já começaram e incluem nomes como Natasa Cagali, que já trabalhou para Stella McCartney e partilha uma estética semelhante à da Céline, Michael Rider, que fez parte da equipa de design da linha de ready-to-wear da marca, e Ilaria Icardi, que já passou pela Yves Saint Laurent e pela Victoria Beckham.





Phoebe Philo foi a responsável por transformar a Céline numa das marcas mais bem-sucedidas da indústria, ajudando a subir as vendas anuais dos 200 para os 700 milhões de euros. No entanto, a presença online da empresa tem sido quase inexistente e a marca quase não aderiu a plataformas de e-commerce, o que tem afetado as vendas.





A LMVH tem negado os rumores sobre a saída iminente de Philo, mas não se pronunciou acerca das entrevistas que têm sido feitas.