Phoebe Philo acaba de anunciar à equipa da Céline que abandonará brevemente o cargo de diretora criativa da marca francesa. A notícia foi avançada hoje num comunicado divulgado à imprensa pelo grupo LVMH, que também detém marcas como a Louis Vuitton, a Loewe, a Fendi e a Givenchy. "Trabalhar com a Céline durante os últimos dez anos foi uma experiência excecional", comentou a designer. "Estou grata por ter trabalhado com uma equipa tão talentosa e queria agradecer a todos os que fizeram parte do meu trabalho durante estes anos. Foram fantásticos."

Bernard Arnault, chefe executivo da LVMH, acrescentou que "o que Phoebe conseguiu ao longo destes últimos dez anos representa um capítulo essencial na história da Céline. Uma nova era de desenvolvimento vai agora começar e estou confiante do sucesso que aguarda a marca".

Philo acabou os estudos na Central Saint Martins em 1996 e trabalhou na Chloé desde 1997 até 2006, assumindo o cargo de diretora criativa quando Stella McCartney deixou a marca. Depois de um intervalo de dois anos que dedicou aos seus filhos, Philo aceitou o cargo oferecido pela Céline. Ao longo dos últimos dez anos, transformou a marca numa das principais referências do minimalismo clássico e feminino, criando inúmeras carteiras de sucesso e conquistando clientes fiéis em todo o mundo.

O nome do novo diretor criativo ainda não foi confirmado pela LVMH, sendo que a próxima coleção de outono, que será apresentada em Paris no início de 2018, será alegadamente criada pela equipa de designers in-house da Céline.