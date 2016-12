pub

A coleção Elwood X25 marca o lançamento do primeiro projeto criado em colaboração com Pharrell, desde que este obteve o cargo de Responsável pela Imaginação da marca de ganga. A coleção foi apresentada como uma instalação em tamanho real na ComplexCon, uma convenção e festival que teve lugar no passado fim de semana em Califórnia, exibindo os icónicos jeans com 25 estampados coloridos num cenário natural ao estilo dos Alpes.



Com padrões axadrezados, camuflados e tradicionais de todo o mundo, estes 25 estampados, cuidadosamente selecionados pelo próprio Pharrell, simbolizam o constante compromisso da G-Star no que diz respeito à inovação e à autoexpressão.



"O que estamos a tentar fazer é criar espaço para a criatividade e experimentação. Não queremos dizer às pessoas o que fazer e no que pensar, mas pretendemos ajudá-las a expressarem-se abertamente A escolherem o que vestir e como vesti-lo. Esta coleção foca-se na liberdade de escolha e pretende trazer uma espécie de democracia aos guarda-roupas" afirma Pharrel, sobre a primeira colaboração.



A coleção G-Star RAW Elwood X25 estará disponível online e em lojas selecionadas a partir de fevereiro de 2017.