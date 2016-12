pub

Mini e precioso, o Petite Promesse de Baume & Mercier bate o tempo à sua maneira com uma elegância atrevida. A vida é uma questão de estilo e o Petite Promesse é o eterno cúmplice de seu estilo. Como resistir ao equilíbrio de suas proporções com esse conjunto de ovais e círculos entrelaçados lhe conferindo um charme único? Com seu tamanho mini, apenas 22 mm, e seu design singelo, o mais recente dos relógios Promesse se apresenta como um ícone de estilo.



Baume & Mercier joga com o duplo enlace e se apropria da tendência formato mini oferecendo um parceiro cúmplice a todas as mulheres.



Três interpretações femininas com caixa de aço engastada de diamantes e um mostrador em madrepérola branca, decorado com dois índices em diamante, nas 6 e nas 12 horas. Uma jóia com estilo para as mulheres que criam seu estilo.

Para cada hora uma pequena promessa, a de viver intensamente cada instante sem reservas, a de ser uma mulher livre, independente e realizada.

Aliás, corra, está na hora de você ser admirada!