pub

O serviço, que foi apresentado em 2014 e que estava até há pouco disponível apenas em algumas lojas da marca. Mas quer personalizar a sua roupa denim da Pepe Jeans sem sair de casa? Agora é possível, em qualquer lugar. Este é um projeto pioneiro, sendo a primeira vez que uma marca de moda dá oportunidade aos seus clientes de participar de forma criativa no deisgn das peças sem ter que se deslocar a uma loja.

Após a escolha de uma peça em denim, começa a parte criativa que inclui 4 técnicas possíveis: Laser print - a marca disponibiliza um extenso catálogo de imagens, letras, slogans, palavras, frases e símbolos para imprimir a laser na peça em denim. São apresentadas diversas opções no que respeita ao estilo, tamanho e zona a imprimir. Fastening - para completar um look, a aposta vai para o detalhe: a escolha é possível entre a aplicação de botões ou de tachas diversas. Brush – pode ser escolhida a escova para desgastar o denim e o local exacto onde se quer aplicar o efeito de desgaste. Basta seleccionar entre as opções, fazendo as alterações necessárias durante o processo. Se o resultado final não for do agrado, basta voltar atrás e criar algo diferente. Colour – é possível escolher cores para colorir o design criado.

Pode começar já a fazer o seu design aqui.