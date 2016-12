pub

Esta é uma colecção, de edição limitada, composta por um conjunto colorido e contemporâneo de 11 peças e que capta a essência do bairro de Notting Hill - o local de origem da marca, onde Bea Deza vive e onde vai buscar a sua maior inspiração.

Os padrões e modelos originais, característicos do trabalho da designer espanhola, estão presentes e marcam as 11 peças da edição. As flores, as riscas e as cores irreverentes são trabalhadas em conjunto nas camisas, calças, saias e vestidos desta linha, para criar looks arrojados com um toque aristocrático. Detalhes plissados, pérolas e folhos remetem para tempos passados.