É a primeira campanha digital que irá permitir ao consumidor interagir com a marca e tornar-se ele próprio o criativo! A oportunidade está em ocupar o lugar de diretor de arte da marca por alguns momentos, ficando a seu cargo o estilo e o conceito criativo de uma campanha.

Para o fazer, bastará entrar aqui e começar a aventura, tendo como inspiração os rostos da campanha oficial, Jagger e Barrett, que mostram o quão versátil esta nova coleção é. Uma vez finalizada a criação, os utilizadores poderão participar num concurso partilhando a sua sugestão nesta aplicação digital especial. E o vencedor poderá ver o seu trabalho nos ecrãs de Piccadilly Circus, em Londres. O concurso irá estar activo até ao dia 05 de Novembro.

A coleção para este Outono/Inverno 2016 inclui peças muito contrastantes, que destacam uma sensibilidade eclética, muito a ver com o estilo gypset: conjugação do estilo preppy com o estilo rock, o natural com o sofisticado, o uptown com o downtown, o dia com a noite.