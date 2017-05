A marca de roupa apresenta a coleção Splash by Colour criada com a designer espanhola Bea Deza.

A primavera/verão da Pepe Jeans é assinalada por uma parceria artística com a designer Bea Deza. O resultado desta segunda parceria chama-se Colour Splash, uma coleção-cápsula irreverente, com detalhes sporty, mas muito preppy e sofisticada. "Esta coleção foi inspirada no trabalho e na vida de David Hockney. Ele viveu entre a Inglaterra e a Califórnia durante os anos 70 e 80 e reuniu o melhor destes dois mundos recheados de ideias revolucionárias", revela à Máxima. Bea Deza cruzou a essência britânica com o espírito cool e colorido da Califórnia para criar esta coleção, fortemente inspirada na obra The Big Splash, de David Hockney. "Assim surgiu o nome Colour Splash."

Com uma paleta de cores viva conjugada com detalhes inspirados na chinoiserie, impressos nas formas e nos padrões, esta é uma coleção premium, de edição limitada, onde as camisas e os vestidos com folhos, as laçadas e as golas pie crust são as peças protagonistas. Quais as suas preferidas? "São os fatos! O fato branco pode ser usado de várias formas, dependendo dos sapatos escolhidos. E o fato às riscas também é dos meus favoritos, precisamente pelas mesmas razões", confessa.