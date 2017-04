pub

A Pepe Jeans acaba de inaugurar uma loja, em plena Regent Street, na capital inglesa. O novo espaço, situado nos números 59-61, concentra num só piso as linhas de mulher, homem, denim, acessórios e calçado, inaugurando assim um novo conceito de design.





A assinatura de toda a decoração é do Martin Brudnizki Design Studio, que combina uma mistura ecléctica de materiais contrastantes e pretende inspirar todas as gerações. A cortiça, os detalhes em latão, as paredes em madeira com formas geométricas em vinil e o chão com azulejos em tons de azul contrastam entre si e ajudam a criar uma nova identidade.





Uma instalação em LED com um display que exibe imagens da campanha Primavera/Verão 2017 é outra das novidades. A zona de acessórios tem como protagonistas um chamativo sofá amarelo e uma mesa de apoio vintage com um candeeiro em cobre, que ajudam a criar um ambiente descontraído. Ao lado, está uma peça de arte exclusiva criada em colaboração com o artista Ian Berry, com quem a Pepe Jeans tem estabelecido várias parcerias.





Este novo espaço contém também um corner com o Custom Studio - serviço de customização de denim da marca, que permite adicionar imagens, texto, tachas e rasgões.





Outra das novidades está nos provadores da loja, com a tecnologia RFID, que permite usar um ecrã interactivo, que reconhece as peças que o cliente está a experimentar. Além de mostrar como fica cada peça em diferentes looks, esta tecnologia permite ainda fazer pedidos ao assistente de loja, evitando que o cliente tenha de sair do provador.