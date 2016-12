Pedro Pedro apresenta coleção Dune no Milan Fashion Week, com o apoio do Portugal Fashion, concretizando assim a sua estreia internacional a título individual.

Resultantes de uma livre adaptação ao universo David Lynch, os coordenados da coleção

Dune

remetem para o imaginário de um atlas grandioso e, ao mesmo tempo, inquieto. Com silhuetas femininas e fluidas, a mulher Pedro Pedro apresenta-se "com um ar descontraído e sofisticado".





São visíveis acabamentos brutos e esfarrapados, mas que nem por isso deixam de conferir elegância às peças. "Formas assimétricas e contraste de texturas" são, de acordo com o criador, um must have para a próxima estação quente pela sensualidade que deles emana. De facto, a mescla de texturas é diversificada: "tricotados fluídos, veludos, malhas, viscose, algodões, sedas, rede de camurça, tweeds de linho e pele sintética". Já as cores refletem o tema escolhido, variando entre o tom areia, "com assentos rosa, várias tonalidades de amarelo", e ainda "nuances de azul, contrastadas com preto".