A inspiração desta coleção é a minha visão de uma obra de arte de Arnold Böcklin: "Island of Death". Através da minha análise pessoal surge uma estória de amor entre um homem e uma mulher, que tem como momento alto a entrega da alma do seu amado ao submundo, num último ato de união espiritual tendo como pano de fundo uma leve brisa marítima que embala o navio que os transporta. Os tecidos utilizados nesta coleção são remetidos a cilindros para caírem com acabamentos enrugados. A utilização de lurex tem a função de transmitir o efeito da água. A escolha das cores obscuras submete a ligação à natureza presente na obra.