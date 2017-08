A Maria/Maleta aliou-se novamente ao designer Pedro Pedro para uma nova coleção-cápsula de carteiras e malas. Do saco de compras à mala de viagem, sem esquecer o design mais executivo e o mais clássico, há quatro modelos para descobrir nesta nova parceria. A feminilidade de Pedro Pedro alia-se à originalidade da Maria/Maleta em cores que variam entre o cinza e o azul-elétrico. O objetivo foi pensar em peças com personalidade forte, que se adaptam às personalidades de estilo de cada um.

Pedro Pedro é um dos criadores portugueses mais reconhecidos da indústria, que nas últimas estações mostra as suas coleções no Portugal Fashion, no Porto e também na semana de moda em Milão.

A linha de malas estará disponível a partir de setembro, no site da marca.