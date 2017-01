pub

1. Calções com cortes altos

Com a chegada da Primavera/Verão não guarde os calções no armário. Opte por calções mais compridos e com cortes mais altos. Não fique presa aos convencionais calções de ganga, escolha tecidos largos, como a seda ou o cetim por exemplo.



2. Camisas com mangas largas

Uma das grandes tendências que veio para ficar. Camisas de todo o tipo com mangas bem largas. Combine-as com umas calças estreitas que goste, sejam elas de ocasiões mais formais, ou não. Vai estar sempre bem.



3. Lenços de Pescoço

Um lenço é sempre um opção recheada de classe e elegância. Pode colocar tanto num vestido de trabalho como num look mais desportivo e descontraído.



4. Slip Dress

À primeira vista parece que vestidos como estes são um não acima dos 22 anos. Mas, vestidos fluidos como estes são óptimos para disfarçar as formas que nem sempre quer mostrar. É o ideal para uma saída à noite.



5. Macacões estampados

Deixe os vestidos de lado e dê uma oportunidade ao macacão para brilhar. Ignore os macacões sólidos e sérios. Aposte em padrões, vai dar-lhe um ar descontraído.



6. Jeans Retos

As tendências são cíclicas. Lembra-se dos bebés dos anos 90? Pois, voltam agora à berra. Está na altura de retirar os seus de dentro do armário.