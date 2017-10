De forma a assinalar os 20 anos que se passaram desde a morte de Gianni Versace, a Farfetch e a loja de peças de luxo vintage William Vintage juntaram-se para lançar uma linha de 500 peças de coleção da marca. A seleção revisita os 20 anos de carreira de Gianni Versace, fundador da marca italiana e irmão da atual diretora criativa, Donatella Versace.





Nesta nova linha encontram-se peças criadas entre 1977 e 1997, o ano em que Gianni Versace foi assassinado, em Miami. Existem peças inspiradas no universo de S&M, alusivas ao trabalho de Andy Warhol, vestidos dramáticos com silhuetas femininas e padrões extravagantes com texturas variadas. Muitos dos elementos presentes nas peças vintage agora à venda continuam a ser grandes influências da estética da atual Versace e fazem parte do ADN da marca.