Depois de Lily Rose Depp (filha de Johnny Depp e Vanessa Paradis), Willow Smith (filha de Will Smith e Jada Pinkett Smith) e Georgia May Jagger (filha de Mick Jagger e Jerry Hall), chega agora a vez de Paris Jackson.Com apenas 18 anos de idade, a filha de Michael Jackson entra assim pela porta grande no mundo da moda. As primeiras imagens da campanha da Chanel são agora divulgadas. A rodagem terá sido feita em Paris e a campanha será inspirada na II Guerra Mundial. Nestas primeiras imagens disponíveis, Paris surge com a Torre Eiffell em cenário de fundo e ao lado de soldados.Durante a rodagem da campanha, Paris Jackson terá estado acompanhada pelo namorado, Michael Snoddy, com quem partilhou variadíssimas imagens na sua conta de Instagram.