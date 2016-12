A coleção apresentada na Semana da Moda de Paris é muito inspirada no universo do rock dos anos 80. Conheça-a aqui.

pub

O designer Anthony Vaccarello, sucessor de Yves Saint Laurent, acaba de apresentar as suas propostas para a próxima estação quente na Semana da Moda de Paris. Uma coleção com muitas referências aos anos 80, com um estilo muito rock mas muito vintage também.