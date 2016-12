pub

Itália, a região de Vêneto será sempre o ponto de partida, onde tudo começou em 1986. A Calzedonia continua a ser fiel ao seu território, Verona, onde se localiza a sede da empresa, mas cada vez mais com uma perspectiva de crescimento no mercado exterior.

Ao longo dos anos a Calzedonia afirmou um estilo em que o acessório é o protagonista: os modelos de legwear e beachwear continuam a par das tendências e, em muitos casos, a marca lança produtos inovadores em termos de funcionalidade e conteúdos técnicos com objetivo de responder às necessidades de estilo e performance do público feminino.



É disso exemplo a nova coleção das famosas 'tights' da marca, as collants mais desejadas do momento. Veja o vídeo que a marca criou para assinalar o 30º aniversário e o lançamento da marca.