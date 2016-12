pub

Em 2008, a PANDORA iniciou o seu compromisso de apoio à Luta Contra o Cancro da Mama, com a criação de peças exclusivas em que 15% do valor de vendas é doado a organizações que se dedicam à luta contra o cancro.

Este ano, a marca volta a abraçar esta causa com uma linha de jóias especialmente criadas para apoiar este projecto de solidariedade internacional.

Inspirada na simbologia internacional do laço, surge uma linha composta por um elegante pendente e brincos studs em prata em forma de coração com um laço em pavé de zircónias cor-de-rosa delicadamente desenhado no centro.

Na compra destas duas jóias (brinco e pendente), a PANDORA está a fazer um donativo directo no valor de 14.10 Euros à Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Jóias com um significado nobre e que combinam na perfeição com todo o universo da PANDORA assinalando a aliança perfeita entre o simbolismo, a solidariedade e a dedicação.

Cada momento é uma dádiva... Ajude a marcar este momento e apoie a Liga Portuguesa Contra o Cancro.