A Palladium associou-se à marca mais feliz do mundo e o resultado é um par de botas para os festivais.

Palladium x Smiley: as botas dos festivais

pub

A Palladium celebra os seus 70 anos e, para assinalar esta data, juntou-se à Smiley, a marca mais feliz do mundo, que este ano celebra 45 anos. O resultado é uma coleção-cápsula dedicada aos festivais de verão: o modelo Pampa Hi da Palladium em dois tons, amarelo e preto.





Reconhecido pela sua herança militar e pela fama que ganhou nos circuitos noturnos na década de 90, o Pampa Hi surge agora com o inconfundível ícone da Smiley nas gáspeas, nos característicos tons amarelo e preto. O modelo apresenta uma bolsa amovível que contém um Kit de Sobrevivência para Festivais com um mini abre-garrafas, tampões para os ouvidos e ainda stickers luminosos, que vão deixar um sorriso nos lábios de qualquer festivaleiro.

"Esta parceria é muito importante para nós, na medida em que demonstra uma série de possibilidades de colaborar com a Smiley em calçado, uma das nossas áreas de negócio em grande expansão. Acredito que esta colaboração preenche todos os requisitos de uma parceria de sucesso – autêntica e cool – que é precisamente o género de projetos que queremos para marcar os nossos 45 anos", afirma o CEO da Smiley, Nicolas Loufrani, sobre a colaboração.