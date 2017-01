pub

Inspirada pelos valores da cultura oriental que identificam uma mulher segura e exigente, que valorizar o equilíbrio entre corpo-alma e o espírito de luta, a Oysho chamou Ohanami à coleção de gymwear para a primavera que se segue. Daqui nasce uma coleção que une a força do atleta à elegância, à espiritualidade, ao respeito e à concentração.

Detalhes assimétricos e cuts-out em tops e macacões criam um efeito ótico que combina com outras peças de inspiração mais minimalista observada em bodys, leggings e sweatshirts. Entre as novas propostas para a temporada SS17, destacam-se a parka e o blusão bomber com tecidos metalizados e com uma clara inspiração outdoor que se encontra no streetstyle mais urbano, os bodys técnicos de neopreno com cortes estratégicos e as leggings de cintura alta que realçam a silhueta feminina.



As cores neutras, como por exemplo, o branco pérola, o preto e o azul formam a paleta cromática, enriquecida por toques de dourado ou por estampados de pura inspiração oriental que querem refletir a essência e o espírito do desporto desta cultura.