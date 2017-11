O conforto e a funcionalidade são os protagonistas da nova coleção Ski da Oysho, que chega repleta de peças inspiradas no sportswear, feitas em materiais de qualidade e com pormenores sofisticados no design. As cores mantêm-se neutras, dando destaque ao branco e ao preto.

Os padrões com linhas retas e cinturas justas permitem uma total liberdade de movimentos ao mesmo tempo que se ajustam à forma do corpo, mantendo assim um aspeto elegante e feminino. Os casacos são os protagonistas da coleção, confecionados em tecidos transpiráveis e à prova de água, com elásticos reguladores nos punhos e no interior, de forma a proteger da neve. Já as calças também são à prova de água, com tecidos transpiráveis e acabamento encerado.

Para momentos de descanso depois de atividades na neve, a coleção da Oysho inclui ainda duas T-shirts e leggings em lã merino, um polar de gola alta e um casaco interior de jacquard criado com tecnologia Thermolite para oferecer um maior isolamento térmico.