A próxima estação fria da Oysho é marcada pelas combinações de cor, brilho e estampados. É uma colecção sedutora, não fossem muitas das suas peças feitas em veludo e cetim. Os estampados estão também presentes, tal como os diferentes tipos de rendas.

O lado sexy da lingerie continua a estar presente, sendo que o design foi agora pensado de forma a que as peças possam estar à vista, mesmo que apenas em pequenos pormenores, como nos novos modelos"long-line", nas camisas de dormir, nos delicados tops de cetim ou nos quimonos com estampados florais.

Destacam-se ainda as bralettes e os bodys, ambos com diferentes tipos de decote. E se o preto é a cor mais clássica de lingerie, esta colecção mistura-o com branco e prata e outros tons, como o bordeaux ou os verdes, que acrescentam ainda mais cor e textura à coleção.

Veja as imagens em cima e o vídeo aqui: