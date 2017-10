Desfiles Outono/inverno 2017-2018: Tommy Hilfiger A tendência 'see now, buy now' continua a funcionar para algumas marcas e designers, como é o caso da Tommy Hilfiger, que desta vez rumou à semana de moda de Londres. Gigi foi a estrela de uma coleção inspirada nos anos 90, entre peças em xadrez, jeans e logos.