Shopping Outono: as melhores peças em nude Ainda que o exagero das cores ácidas nos traga diversão e sentido de humor, a neutralidade é o que nos faz começar de novo, com os pés no chão. Talvez por isso (ou porque as tendências acabam por nos influenciar sempre) agora o nude invade a moda, a beleza e a casa - e não podia fazer mais sentido.