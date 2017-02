pub

A principal inspiração da Máxima Bridal é realizar o sonho de cada noiva, para que aquele dia se torne memorável para cada mulher. A coleção atual apresenta modelos para todos os gostos: desde vestidos em formato sereia com transparências, passando por vestidos cheios de brilho, leves e fluidos, até aos vestidos mais simples e elegantes.

O conceito da marca, alinhado com uma inspiração haute couture, é tornar cada vestido numa peça personalizada, a um preço acessível, para que o dia do casamento seja perfeito.