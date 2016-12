pub

A pensar na dificuldade que se pode sentir na escolha do vestido perfeito, a Chic By Choice coloca, agora, ao dispor das suas clientes um serviço gratuito no seu Showroom que permite experimentar até cinco vestidos com o apoio personalizado de um stylist profissional, e sem qualquer compromisso. O serviço já se encontra em funcionamento e permite consultar e experimentar as recentes propostas desta estação.

Para a próxima estação, a Chic by Choice mantém a exclusividade no aluguer da marca Cynthia Rowley e introduz na sua oferta a marca Shoshanna, a acrescentar às habituais marcas do seu portefólio: Raoul, ML Monique Lhuillier, Marchesa Notte, David Meister, Theia Couture, By Malene Birger, entre outras.