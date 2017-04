Abre amanhã ao público a exposição 'Diana: Her Fashion Story', no Palácio de Kensington, em Londres.

Passaram 20 anos da morte trágica da Princesa Diana e por essa razão, no decorrer deste ano, vão suceder-se variadíssimos eventos em sua homenagem. O primeiro de todos é a exposição organizada pelo Palácio de Kensington, casa de Diana durante 15 anos, que se dedica ao estilo irrepreensível com que ela sempre nos brindou.









Diana: Her Fashion Story é o nome da exposição que pode a partir de amanhã ser visitada em Londres. Todos os vestidos que figuram nesta exposição foram escolhidos ao pormenor e todos eles contam uma história ou marcam uma determinada fase na vida de Diana.

A princesa de Gales foi responsável por uma autêntica revolução no estilo da família real britânica e esta exposição consegue demonstrar na perfeição a sua evolução de estilo ao longo dos anos. Desde os looks mais simples usados por Diana nas suas primeiras aparições públicas, ainda antes do seu casamento com o príncipe Carlos, aos maravilhosos vestidos de noite. Com o passar dos anos houve também uma certa afirmação da sua personalidade e isso notou-se na sua forma de estar e na maneira como se vestia.



A certa altura, já depois do divórcio, Diana optou por assumir de forma mais evidente a sua feminilidade e, aproveitando o facto de ser uma das mulheres mais fotografadas do mundo, foi rejeitando as tradições apresentando-se com um estilo menos formal e mais moderno.



Diana teve desde sempre uma estilista de eleição, Catherine Walker, e isso é bem visível nesta exposição, tendo em conta que a grande maioria dos vestidos são de sua autoria. Mas primou sempre pelo bom gosto no que aos criadores diz respeito, tendo vestido inúmeras vezes modelos de Versace, Victor Edelstein, Murray Arbeid, entre tantos outros.





Na fotogaleria acima selecionámos alguns dos mais emblemáticos que merecem ser vistos ao vivo e a cores.





Por Ângela Mata