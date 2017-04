pub

1. Camisolas de malha larga de gola alta

Deve ser combinado com um acessório vintage para que haja um contraste entre as peças. Normalmente pode ser combinado com uma carteira pequena, clássica, simétrica ou com padrões arrojados. Óculos com um formato grande e arredondado também são uma boa opção. Ajudam a salientar o detalhe da gola da camisola. No entanto, os óculos devem ser de cor neutra para que a camisola possa brilhar.





2. Camisas com mangas oversized

Desde 2016 que estão em voga. O nosso conselho é que equilibre as mangas esvoaçantes através do uso de colares. Tanto pode usar um só colar, comprido e simples, como um conjunto de colares, em camadas. Dourado é sempre uma boa aposta, principalmente se a camisa for branca.



3. Hoodies

Cada vez mais o estilo casual está entre as tendências mais usadas pelas celebridades. Se quiser apostar num look mais desportivo sem parecer descuidada, o truque é conjugá-lo com acessórios atraentes, como uma carteira clássica ou uns brincos assimétricos, dando assim ao look um ar mais clássico.



4. "Sem ombros"

Qual é o melhor acessório para usar com uma peça que já é chamativa por natureza? O nosso conselho é que não coloque nada no pescoço para que o encanto da peça seja realçado. Opte, sim, por preencher os dedos de anéis de diversas formas e feitios.



5. Coletes de lã ou algodão