O conforto é a aposta da Gioseppo nesta coleção para as tendências da estação que se aproxima. Os ténis são cada vez mais um must-have para combinar com qualquer look. Feitos para a mulher moderna, mas prática, onde são os detalhes que marcam a diferença.



Os modelos com brilho são uma presença assídua em diversos looks de street style, dando destaque a feitios mais simples e de cores neutras, que combinam muito bem com uns jeans, por exemplo.