São Pinko! E chegam com um bling bling irresistível...

pub

Criados para toda e qualquer ocasião, a coleção Shine Baby Shine da Pinko, além de novas cores e padrões, apresenta novos modelos para a coleção desta estação.





Os detalhes em cristais coloridos ou o padrão vichy em lantejoulas cobrem os Shine Baby Shine de glamour, tornando-os originais, especiais e sobretudo femininos. Nesta estação, os ténis surgem também em versões de dourado e prateado laminado, bem como num modelo ornamentado com pérolas e pedras de diferentes geometrias.

Do branco, passando pelo prata, dourado, amarelo, vermelho, verde, até ao azul escuro e terminando no preto, os tons dos Shine Baby Shine são uma verdadeira explosão de cores que trazem vida aos pés da mulher Pinko.





Para usar no escritório ou num cocktail, num jantar ou num concerto, os Shine Baby Shine, transportam a feminilidade e o conforto lado a lado, tornando-se no acessório que fará qualquer look poderoso e único.