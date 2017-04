pub

O Sangue Novo é "uma oportunidade única para saber como bate o coração dos nossos jovens designers e de que forma as suas coleções exprimem um modelo BOUNDLESS onde eles são os protagonistas", pode ler-se em comunicado à imprensa.

"Desde o Noise de Alexandre Pereira, à mudança proposta por Carolina Machado com Change, não esquecendo o conflito de Rita Carvalho em Nope (…), João Oliveira, que se inspira nas imagens do Google Street View, Mariana Laurência nos peepshows, Liliana Afonso na arte de VHILS e Mario Ceroli. Micaela Sapinho revela Me Myselfie & I, em que satiriza a obsessão pela selfie da vida contemporânea, e Rita Afonso inspira-se na manifestação de Clarice Lispector: (Se tenho que ser um objeto, que seja um objeto que grita)."

Além de terem tido a oportunidade de mostrar o que valem nesta edição, com uma mostra de coleções surpreendentes e inovadoras, dois deles foram premiados.