Ambitious, Dkode, Fly London, JJ Heitor, J Reinaldo e Nobrand são as marcas de calçado que apresentaram as suas propostas no Portugal Fashion. Conheça-as aqui.

AMBITIOUS

Numa verdadeira construção citadina, os materiais entrelaçam-se com as cores e tons urbanos e tornam-se no veículo de materialização do discurso eclético do universo global de ultramodernidade.





DKODE

Uma coleção que pega nos clássicos: tons pálidos, tons quentes e detalhes metalizados. A acrescentar os metalizados, os apontamentos coloridos, padrões florais e realces de cor em Cendre Blue, Purple e Fuchsia. Com texturas ricas, materiais rústicos e acabamentos handmade que são reflexo do ADN da DKODE.



FLY LONDON

Elegância e criatividade numa enorme panóplia de cores, em que sobressaem detalhes e materiais pouco usuais. A marca vende produtos em mais de três mil lojas multimarca e possui seis estabelecimentos de venda próprios (dois em Portugal, dois na Inglaterra, um na Irlanda e um nos EUA).



JJ HEITOR

Esta coleção apresenta um ritmo energizante de paletas coloridas, combinação de materiais e modelos de design único. As tendências destacam-se pelos tons primários e néons vibrantes, pela diversidade de materiais e pelos grafismos diversos com padrões geométricos.



J. REINALDO

Uma coleção que nos transporta para um estilo urbano, prático mas sofisticado, atento ao mundo que nos rodeia. Silhuetas desportivas revisitadas para se destacarem como objetos de desejo. Laminados e prensados dão uma nova vida à palete de cores da estação. O branco ganha grande destaque nesta nova coleção.



NOBRAND

Ter a capacidade para reinventar permanentemente os clássicos é uma das mais importantes características da Nobrand. Com espírito jovem, moderno e irreverente, a marca está presente em mais de 20 mercados, conta com uma faturação de 14 milhões de euros por ano e emprega cerca de 120 operários.