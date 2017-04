A remeter para um imaginário marítimo, a "This is The Sea" de Luis Buchinho traduz-se "numa linha marcadamente urbana com peças intemporais, resistentes à intempérie e à passagem do tempo", tal como os elementos do mar em que se inspirou, como as rochas ou a areia. A silhueta é assumidamente longa, os conjuntos são construídos por camadas (há saias ou calças sobrepostas) e o resultado final é a fusão do menswear com a delicadeza das linhas femininas.

A inspiração marítima é denunciada nos "estampados de seda com motivos de pedras e argila, tecidos elásticos com elementos gráficos retirados dos barcos de pesca, lanifícios com tratamento leather, rendas e redes revestidas com foil, e gabardines em algodão e nylon" - que assumem um papel importante para traduzir o ambiente náutico. O esquema de cores - neutro e sóbrio - vai do preto, ao argila, ao azul-marinho, para depois evoluir para tons como o vermelho e o branco.