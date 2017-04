pub

A Mr. Boho acaba de revelar as suas apostas para esta estação: os óculos com aros coloridos e lentes espelhadas. Estas são duas referências da marca espanhola que produz os modelos em Itália e que vai ao encontro de um conceito inspirado no estilo boho chic. Todos os modelos mantêm o estilo boémio e hippie com um toque de glamour, evidenciado nas cores escolhidas: amarelo, rosa, azul ou laranja, por exemplo. A inspiração em formas geométricas irregulares manifesta-se nos aros, no esquema de cores e nos formatos das próprias lentes.