Os óculos de sol são um dos acessórios de moda mais fortes quando se fala em personalização da imagem. Cada modelo revela uma atitude, um estilo, um caráter que reforça o visual de quem os usa. Na plataforma de marcas portuguesas MINTY SQUARE já pode encontrar uma seleção de modelos handmade para homem e mulher, com um design clean e assertivo, com linhas intemporais e onde a qualidade dos materiais representa um fator distintivo. Made in Portugal, a linha eyewear da Darkside apresenta propostas para quem valoriza o estilo clássico com um toque de ousadia.