Os Can Eye são o novo modelo de óculos de sol da Fendi, mas também os protagonistas do filme Girl’s Secret, realizado por Rebecca Zlotowski para a marca italiana.

Os novos Can Eye da Fendi

Can Eye Sunglasses, FENDI

A curta-metragem é dirigida pela francesa Rebecca Zlotowski e descreve uma alegoria contemporânea do estilo de vida secreto de uma mulher ultramoderna, Maria Antonieta, que inspirou a coleção Fendi primavera/verão 2017 . A protagonista é a atriz francesa Sigrid Bouaziz, cujo papel se resume à transgressão das normas e a uma atitude irreverente (personificadas no modelo Can Eye).





O design dos óculos é ultrafeminino, divertido e leva-nos para uma atmosfera de opulência decorativa caracterizada pelos pormenores rococó e pela sua forma esquadrejada oversize.





O PVP é de €450.





Veja o vídeo completo abaixo.