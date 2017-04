Já são conhecidos os nomeados para os Council of Fashion Designers of America Fashion Awards.

Os CFDA Fashion Awards são considerados os mais prestigiantes da área da Moda. A lista de nomeados e homenageados foi recentemente divulgada por Diane von Furstenberg e Steven Kolb no Ramscale Studio, em Nova Iorque. Este ano, o evento decorrerá a 5 de junho e serão várias as homenagens prestadas a grandes nomes da indústria da Moda.

De acordo com a imprensa internacional, Demna Gvasalia será uma das personalidades que verá reconhecido o seu trabalho à frente da Vetements e Balenciaga. Franca Sozzani receberá uma homenagem póstuma com o Fashion Icon Award.

Conheça aqui a lista completa de nomeados:

Womenswear Designer of the Year: Joseph Altuzarra para Altuzarra; Raf Simons para Calvin Klein; Marc Jacobs; Jack McCollough and Lazaro Hernandez para Proenza Schouler; e Mary-Kate and Ashley Olsen para The Row

Menswear Designer of the Year: Raf Simons para Calvin Klein; Robert Geller; Thom Browne; Tim Coppens; e Todd Snyder

Accessories Designer of the Year: Stuart Vevers para Coach; Irene Neuwirth; Paul Andrew; Mary-Kate and Ashley Olsen para The Row; e Rachel Mansur e Floriana Gavriel para Mansur Gavriel

Swarovski Award for Emerging Talent: Laura Vassar Brock e Kristopher Brock para Brock Collection; Gabriela Hearst; Laura Kim e Fernando Garcia para Monse; Virgil Abloh para Off-White; Sander Lak para Sies Marjan

Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award: Rick Owens

International Award: Demna Gvasalia da Vetements e Balenciaga

The Founder's Award in Honour of Eleanor Lambert: Pat McGrath

Fashion Icon Award: Franca Sozzani

Board of Directors' Tribute: Gloria Steinem, Cecile Richards e Janelle Monáe

Swarovski Award for Positive Change: Kenneth Cole

