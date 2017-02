pub

Para a campanha da coleção Hellenic Gardens, Luís Onofre inspira-se na mais arte que dá vida à posterior obra com que nos brinda: a de desenhar. Todas as linhas, curvas, trajetórias e dinâmicas presentes na coleção, entram agora em diálogo com um espaço cénico único, onde o design é a força de expressão primordial.



Desdobrado em oito imagens, este conceito ganha vida na nova campanha do aclamado designer português. Fotografada por Frederico Martins, no espaço de exposição da marca de mobiliário portuguesa Boca do Lobo, a campanha é protagonizada pelos manequins Evianne e Jonathan Sampaio.



Sob o tema da coleção, Hellenic Gardens, a campanha deixa à descoberta alguns dos modelos de calçado e acessórios que serão protagonistas no próximo verão, inspirados numa reinvenção dos clássicos. Tanto nas carteiras como nos sapatos, sobressaem cores distintas como o azul eléctrico, o amarelo mostarda ou o dourado.