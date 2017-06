Poucos acessórios conferem tanta elegância a um look de verão como um chapéu de palha.

Os chapéus de palha são também das poucas coisas que muito dificilmente passam de moda. Têm sido a escolha de muitas estrelas de Hollywood ao longo dos séculos XX e XXI. Da francesa Brigitte Bardot a Audrey Hepburn, passando pelas celebridades da atualidade, não há quem não faça deste chapéu um must-have.

Para além do estilo que confere a quem o usa, é também muito prático. A aba do chapéu acaba por proteger sempre do sol, por isso é um dos mais procurados para uma ida até à praia.