Fungo comestível ou trufa branca. Embora o conceito original dos dois novos modelos GEL-Lyte V ™ se inspire na primeira destas duas definições, o resultado foi tão doce que a marca aproveitou e serviu de sobremesa. Os dois modelos combinam a camurça com o couro com textura de avestruz, a primeira combinação mistura o preto e três tons de castanho com detalhes no upper, enquanto o segundo é branco puro com apontamentos em tons creme e areia. A entressola de cada par é da cor do upper respectivo, com contraste salpicado. O novo modelo Gel-Lyte V Tartufo tem um PVP recomendado de €140.