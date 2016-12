pub

Inspirada no estilo Art Noveau / Art Deco dos anos 1880-1930, a Lipscani acaba de revelar algumas das peças da coleção "Villas Operárias" . Com o objetivo de recriar e eternizar a cultura e arquitetura portuguesa dessa época, a marca recorre à impressão dos seus padrões exclusivos. Todas as matérias-primas usadas nos seus artigos, bem como a confeção dos mesmos, são elaboradas manualmente, com recurso a matérias nobres e artesãos qualificados, tudo Made In Portugal.