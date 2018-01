Primeiro chegaram as sandálias com meias e agora os ténis volumosos, a lembrar a moda da década de 80. O modelo triple S, criado por Demna Gvasalia, foi a peça vendida em menos tempo no site Stylebop, criando um recorde de apenas uma hora antes de desaparecer do site de compras. Como todos sabemos, nada aguça mais a vontade de comprar de uma fashion victim do que uma peça esgotada.

Noutro site de compras de luxo, Net-a-Porter, este modelo de ténis de sola grossa representa 5% das vendas de sapatos e vende mais rapidamente do que qualquer outra peça. Não há margem para dúvidas: este vai ser o design que vai invadir as lojas e as ruas em 2018 (já várias marcas lançaram a sua própria versão). Fizemos uma seleção de peças e inspirações para poder escolher já o seu par, seja qual for o seu orçamento.