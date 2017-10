Tendências Os ténis mais populares de 2017 (e os que vai querer usar em 2018) Reunimos os modelos mais cobiçados do ano, dos que vimos nos pés das it-girls por todas as fashion weeks aos novos lançamentos. Afinal, os ténis continuam a ser a escolha preferida, mesmo entre as mais fiéis amantes de saltos alto, como Victoria Beckham.