Não vale a pena mentir - todas as raparigas que gostavam de moda e ouviam as Spice Girls (e copiavam Gwen Stefani em No Doubt, numa colorida década entre 1990 e 1999) calçaram as plataformas em borracha da Buffalo. Só que o minimalismo dos anos seguintes fez com que nos esforçássemos para esquecer todos os nossos faux pas de estilo e, infelizmente, os ténis demasiado altos faziam parte da lista, ao lado das calças demasiado largas (que, nem por acaso, também estão de volta).Agora, talvez por influência de Demna Gvasalia e dos ténis que criou para a Balenciaga, os Buffalo querem ser tendência outra vez. A Farfetch recuperou-os e lançou-os hoje online , numa reinterpretação da primeira versão que não podia fazer mais sentido agora, o ano do sportswear e streetwear.São brancos, altos, divertidos (quase como os que Lagerfeld pensou para a última coleção da Chanel) e combinam-se com jeans rasgados, à la Marques'Almeida, ou com um pijama de seda para uma festa à noite. Era o que precisávamos este inverno - sentido de humor para empurrar o aborrecimento dos dias mais frios.