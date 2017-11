A The Wedding Gallery, uma espécie de centro comercial com lojas exclusivamente dedicadas a casamentos, fica perto da One Marylebone Road, em pleno centro de Londres. Ao todo, são dois andares, com mais de 200 marcas de roupa, floristas, joalharias, lojas de catering, bolos e muito mais.

No que às noivas diz respeito, aqui poderão encontrar-se etiquetas como a Temperley London, Oscar de La Renta, Ellie Saab ou La Perla. Mais apropriado para os noivos, estão as casas Gieves & Hawkes, Thom Sweeney ou Casley-Hayford. Quem quiser visitar o espaço, pode agendar uma hora e ter um consultor especialista como guia.

George Hammer, responsável pelo desenvolvimento de marcas como a Urban Retreat, Aveda e The Sanctuary, é responsável pela criação dos armazéns. O design e a decoração do espaço ficaram a cargo do arquiteto Christian Lahoude (Gucci e Tiffany&Co).