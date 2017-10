Come Together: Opposites Attract é o nome da nova campanha da Pepe Jeans inspirada numa das mais emblemáticas ruas do bairro de Notting Hill. Dividida em quatro looks com temas diferentes e outros quatro short films (que serão desvendados muito em breve), esta nova linha celebra a gigante mistura de influências que surgem de Norte a Sul de Portobello Road, fortemente ligadas ao reggae e ao rock.

Uniformity in Style, Blue Union, London Mash-up e League of your own são os nomes escolhidos para os quatro looks que compõem as imagens da campanha. Veja as fotos na galeria em baixo.





Os opostos atraem-se na nova campanha da Pepe Jeans