A moda nunca esteve tão atenta à importância da diversidade. Dos criadores aos modelos, das grandes cadeias às pequenas marcas, a indústria está cada vez mais empenhada em promover a importância de valores como a tolerância, a inclusão e a luta contra a discriminação. Foi neste contexto que Christian Louboutin decidiu expandir a sua coleção de calçado em tons nude, que se adapta às diferentes tonalidades da pele.

Tal como não existe um tom de pele único, também não poderia haver uma só cor de sapatos. Ao todo, esta coleção conta com sete tonalidades diferentes. São duas linhas de calçado distintas: sete cores diferentes do famoso modelo de sandália Cherrysandal, com plataforma; e do modelo Christeriva, de salto fino. Todos os modelos já estão disponíveis online por €695.

Esta não é a primeira vez que Louboutin cria uma coleção deste género. Em 2016, já havia desenhado uma linha de bailarinas nude, também em sete tonalidades, cada uma com um nome específico: Matilda, Lea Nue, Nats, Maya, Safki, Ada e Toudou.